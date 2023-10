Nach Angaben der Polizei am Samstag war der Mann in einem 6er-BMW gegen 2.18 Uhr auf der Straße „Haftenkamper Diek“ aus Richtung Hoogstede in Richtung B403 unterwegs. Kurz vor einer Ampelkreuzung sei er mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Atemalkoholtest ergibt Wert von 1,55 Promille

Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen habe 1,55 Promille ergeben, so die Polizei weiter. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Beamten schätzen ihn auf mehr als 70.000 Euro.