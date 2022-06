Am Samstag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Laardiek in Neuenhaus alarmiert worden. FOTO: Gerd Schade (Archiv) Sachschaden liegt bei 5000 Euro Auto fängt in Neuenhaus während der Fahrt an zu brennen Von Christian Belling | 19.06.2022, 10:08 Uhr

Am Samstag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Laardiek in Neuenhaus alarmiert worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es gegen 12.50 Uhr während der Fahrt zu einem Brand in einem Opel.