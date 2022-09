Am Mittwochmorgen ist ein Fahrzeug auf der A30 in der Grafschaft Bentheim in Brand geraten. Die Fahrbahn war deshalb zeitweise voll gesperrt. Foto: dpa up-down up-down Fahrer konnte sich retten Fahrbahn zeitweise gesperrt: Transporter brennt auf der A30 bei Schüttorf Von Jana Probst | 07.09.2022, 08:20 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Mittwochmorgen ist ein Kleintransporter auf der A30 in der Grafschaft Bentheim in Brand geraten. Die Fahrbahn in Richtung Amsterdam war deshalb zeitweise voll gesperrt.