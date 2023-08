„Celtic Fields“ auf Bronzezeithof Archäologie-Experiment in Uelsen: Ernten wie vor Tausenden von Jahren Von Carl Hesebeck | 22.08.2023, 17:06 Uhr Ehrenamtliche auf dem Weg zu den Celtic Fields. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down

Archäologie wird in Uelsen in der Grafschaft Bentheim lebendig: Freiwillige beteiligen sich auf dem Bronzezeithof an dem Experiment „Celtic Fields“. Wie wird dort geerntet? Ein Besuch.