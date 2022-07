Ein 28-Jähriger ist bei Bad Bentheim festgenommen worden (Symbolfoto). FOTO: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Einsatz in Bad Bentheim Per Haftbefehl gesucht: Mann an Autobahn 30 festgenommen Von Mirco Moormann | 25.07.2022, 12:00 Uhr

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl Gesuchten festgenommen.