So sieht das Hochspannungs-Erdkabel aus, das Amprion im Emsland und der Grafschaft verlegen will. Es soll Strom unterirdisch von Windparks in der Nordsee ins Rheinland transportieren. Entstanden ist dieses Foto bei einer Informationsveranstaltung für Landwirte im Münsterland.

Foto: Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down