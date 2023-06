Die beschädigte Maschine am Flugplatz Klausheide. Der Pilot ist durch ein bei der Kollision entstandenes Loch in die Halle geschleudert worden. Foto: Stegemann up-down up-down Emittler gehen von Flugfehler aus Flugzeug-Absturz in Klausheide: 80-Jähriger außer Lebensgefahr Von Henrik Hille | 06.06.2023, 12:38 Uhr

Der 80-jährige Flugschüler, der am Freitagabend beim Absturz seiner Maschine am Flugplatz in Nordhorn-Klausheide verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. In dem Alter des Mannes sieht die Polizei nicht die Ursache des Unglücks.