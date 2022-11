Mit dem Rettungshubschrauber wurde die verletzte junge Frau nach dem Unfall bei Glandorf in ein Krankenhaus gebracht. Foto: NWM-TV up-down up-down Kümmern im Autopilotenmodus Wie ich beim Unfall nahe Glandorf plötzlich zur Ersthelferin wurde Von Hannah Baumann | 26.11.2022, 06:16 Uhr

Auf dem Glandorfer Damm in Lienen ist ein Auto am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Am Steuer saß eine junge Frau. Ich war zufällig als Ersthelferin dabei - und habe nicht alles richtig gemacht.