Mit einem Cappuccino im Garten des Café Muck, ein paar Schritte vom Glandorfer Rathaus entfernt, holt Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann gerne einmal Luft zwischen zwei Terminen. FOTO: Swaantje Hehmann Bürgermeisterwahl in Glandorf Magdalene Heuvelmann: Jeck mit vielfältiger Lebenserfahrung Von Michael Schwager | 30.05.2022, 07:06 Uhr

Drei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni in Glandorf an. Was nicht über sie in Wahlkampfbroschüren und auf Websites steht, haben wir diesmal Magdalene Heuvelmann gefragt.