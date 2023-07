Nicht im Gleichschritt, aber mit gleichem Tempo bewegen sich die Wallfahrer. Foto: Axel Ebert up-down up-down Alle zusammen und einer allein Wallfahrt: Tausende pilgern von Osnabrück nach Telgte Von Axel Ebert | 09.07.2023, 08:36 Uhr

Die Tradition lebt weiter: Seit 1852 pilgern Gläubige jährlich von Osnabrück nach Telgte. Am Samstag in aller Herrgottsfrühe machten sich erneut Tausende auf, um am Ende der 43 Kilometer langen Strecke in der Emsstadt vor das Gnadenbild der Schmerzhaften Muttergottes zu treten.