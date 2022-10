Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Glandorf. Hier wurde an der Grundschule ein neunjähriges Kind verletzt. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Polizei sucht Zeugen Unfallflucht in Glandorf: Neunjähriges Kind wird verletzt Von Anke Schneider | 11.10.2022, 10:39 Uhr

Bereits am vergangenen Dienstag, 4. Oktober, gegen 7.30 Uhr ist in Glandorf ein neunjähriger Junge bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind war mit dem Fahrrad an der Grundschule unterwegs, sodass es für den Vorfall Zeugen geben könnte.