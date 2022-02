In Glandorf hat es am frühen Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Lkw von der Fahrbahn abgekommen Unfall in Glandorf: Füchtorferstraße aktuell gesperrt Von Henrike Laing | 24.02.2022, 07:40 Uhr

In Glandorf im Stadtteil Schierloh ist es gegen 6.53 Uhr zu einem Unfall auf der Füchtorferstraße in Höhe der Straße „In der Wasserfuhr“ gekommen. Die Füchtorferstraße ist aktuell in beide Richtungen gesperrt.