Unfall in Glandorf Alkoholisierter Autofahrer landet mit Wagen auf Feld und flüchtet zu Fuß Von Julia Gödde-Polley | 06.04.2023, 09:15 Uhr

Statt abzubiegen geradeaus gefahren: Ein Mann ist mit seinem Auto auf ein Feld in Glandorf geraten. Anschließend trat er zunächst die Flucht von der Unfallstelle an. Die Polizei konnte ihn jedoch in der Nähe finden.