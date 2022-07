Die Gläubigen pilgerten betend von Osnabrück nach Telgte. FOTO: Axel Ebert up-down up-down Wallfahrt von Osnabrück nach Telgte Lange Pilgerreise für 4500 Teilnehmer der kurze Weg zur inneren Einkehr Von Axel Ebert | 10.07.2022, 09:35 Uhr

Tausende Gläubige beteiligten sich am Samstag an der Wallfahrt von Osnabrück nach Telgte. Die persönlichen Beweggründe, die insgesamt 46 Kilometer betend unter die Füße zu nehmen, waren so mannigfaltig wie die Devotionalien, die die Menschen mit sich trugen.