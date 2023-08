Tierische Assistenz für psychische Krankheiten sei noch immer ein Tabuthema. Viele Leute würden nicht für möglich halten, dass Tiere in so einem Fall helfen können, so Stanek. Nach der Corona-Pandemie sei der Bedarf an Assistenzhunden für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen deutlich gestiegen.

So groß die Bandbreite an psychischen Handicaps, so breit gefächert die Einsatzmöglichkeiten der Assistenzhunde. Entsprechend individuell ausgebildet können Hunde Personen mit sozialen Ängsten helfen, wieder alleine einkaufen gehen zu können. Oder sie werden als Begleiter von Menschen mit Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Autismus eingesetzt.

Carina Stanek bildet seit 2015 Hunde zu Assistenten des Menschen aus. Foto: Carolin Hlawatsch

Wie auch immer die psychische Beeinträchtigung geartet ist, Aufgabe des Assistenzhunds ist es, seinen Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, sodass dieser wieder mehr Eigenständigkeit erlernt.

Betroffene Mensch-Hund-Teams berichten

Es ist ein bewegender Anblick, wenn sich Australian Shepherd Emma auf den Schoß von Emil legt und dort ruhig verharrt, derweil der Achtjährige ihr durchs Fell streichelt. „Diese Übung heißt ,Brücke‘. Es gibt auch noch die ,Eule‘, bei der Emil stehen bleibt und Emma sich zwischen seine Beine setzt“, erklärt Emils Mutter Christine Budke aus Damme.

Bei diesen Übungen gehe es darum, dass Emil den Kontakt zu seinem Hund spürt und sich mehr auf Emma, als auf sich selbst konzentriert. Noch stellt der junge Hütehund diesen Kontakt auf Kommando her. Aber Emma soll lernen, brenzlige Situationen in Emils Psyche selbstständig zu spüren, um dann beruhigende Nähe zu geben.

Emil ist Autist und seit acht Wochen mit Emma im Training bei Humani. Einmal pro Monat kommt die Familie aus Damme nach Glandorf. Danach gibt es Hausaufgaben für das tägliche Training zu Hause. „Schon nach so kurzer Zeit sehen wir erste Erfolge und Entlastung für unser Familienleben“, berichtet Christine Budke. So habe ihr Sohn dank Emma keine „Meltdowns“ mehr, reflexartige Handlungen, wie schimpfen, schreien oder schlagen. Fertig ausgebildet, soll Emma Emil im täglichen Leben begleiten. Die Budkes hoffen, dass dies dann auch auf der weiterführenden Schule möglich sein wird.

Schon voll im Einsatz ist Yuki, ebenfalls ein Australian Shepherd, doch auch ein wenig Labrador steckt mit drin. Yuki hilft Aylin Schreiweis aus Cleve, denn sie hat unter anderem eine Dissoziative Identitätsstörung.

Hündin Yuki verhilft ihrer Besitzerin Aylin Schreiweis (links, hier im Gespräch mit Carina Stanek) zu neuer Lebensqualität. Foto: Carolin Hlawatsch

Durch traumatische Erlebnisse während der Kindheit bilden sich bei dieser Krankheit mehrere Identitäten aus. „Manchmal wird es dann in meinem Inneren sehr laut, und wenn die Außenwelt dann auch noch laut ist, zum Beispiel in einem vollen Supermarkt, hilft mir Yuki, mich wieder runter zu bringen“, erklärt Aylin. Ohne ihren Hund komme sie nicht klar. Yuki verhilft ihr zu mehr Selbstständigkeit, weniger Medikamenten und auch das Kommunizieren mit Anderen falle wieder leichter.

Vom Tierschutz- zum Assistenzhund

Auch Moody hat die Prüfung zur Assistenzhündin bereits bestanden und begleitet Lisa Garber aus Marl, die an Asperger-Syndrom leidet. „Moody ist mein Fels in der Brandung, meine Hilfe in öffentlichen Situationen, auch auf der Arbeit immer an meiner Seite, in Einkaufcentern, Baumärkten, überall, wo es geht. In ausgebrannten Situationen, dann wenn das Fass an Eindrücken und Reizen bei mir mal wieder überläuft, kuschelt sie sich an mich und gibt mir so viel Verständnis“, schreibt Lisa auf ihrem Blog moodysmelody. Dort berichtet die 25-Jährige über ihren Alltag mit Autismus und Hund. Moody, die aus einer griechischen Auffangstation stammt, sei ein gutes Beispiel dafür, dass auch oft als problematisch geltende Hunde aus dem Tierschutz anspruchsvolle Aufgaben meistern und zu unersetzbaren Begleitern werden können.

Lisa Garber und ihre Hündin Moody sind ein eingespieltes Team. Foto: Carolin Hlawatsch

Individuelle Ausbildung

Die Ausbildung zum Assistenzhund umfasst ein sehr individuelles Programm für Hund und Halter. Dazu gehört bei Humani neben dem Hundetraining auch die psychosoziale Beratung und Therapie des Menschen durch Carina Stanek, Pädagogin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Therapeutin in Psychotraumatologie.

Mehr Informationen: Kosten und Finanzierung der Assistenzhunde größer als Größer als Zeichen Seit dem ersten März 2023 gilt die Assistenzhundeverordnung. Diese regelt Ausbildung, Qualität und Prüfung. Um offiziell als Assistenzhund anerkannt zu werden, muss der Hund vor der eigentlichen Ausbildung eine Eignungsprüfung absolviert haben und nach der Ausbildung die Assistenzhundeprüfung bei zertifizierten Prüfern ablegen. Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 60 Trainingsstunden. Rund 15.000 Euro koste die Anschaffung des Hundes, plus Grund- und anschließender Assistenzhundeausbildung. In Deutschland besteht derzeit kein gesetzlicher Anspruch auf einen Assistenzhund, mit Ausnahme des Blindenführhundes. Daher übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen keine Kosten. Es gibt einige Stiftungen, die bei der Finanzierung eines Assistenzhundes helfen (zu finden auf www.stiftungssuche.de). Unterstützung können Betroffene zudem über die Eingliederungshilfe bekommen.

Stanek, die zuvor mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Bereich tiergestützte Pädagogik arbeitete, vertiefte sich 2012 in das Thema Assistenzhund, als ihre Tochter Lara Hilfe brauchte. Lara (19) hat Diabetes und wird inzwischen unterstützt von Hündin Skyla, die ihr frühzeitig anzeigt, wenn die Blutzuckerwerte in einen kritischen Bereich zu rutschen drohen.

Damit Assistenzhunde, so wie hier Moody, in der Öffentlichkeit erkannt werden, tragen sie Kennzeichnen an Halsband und Leine. Foto: Carolin Hlawatsch

Generell können alle Rassen und Mixe die Ausbildung zum Assistenzhund aufnehmen. Wichtige Voraussetzung sei Grundgehorsam, keine Aggression und ein Mindestalter von 15 Monaten. Zu den Rassen, die sich laut Staneks Erfahrung besonders gut eignen, gehören Golden Retriever, Labradore, Pudel und Australian Shepherds. Weniger geeignet seien Herdenschutzhunde wie Akita Inu oder Kangal.