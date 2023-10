Neuer Standort ungewiss Post-Filiale Künne in Glandorf schließt am 30. Oktober Von Axel Ebert | 05.10.2023, 16:36 Uhr Provision und Einnahme decken die Kosten nicht mehr. Jürgen Künne gibt die Postfiliale in Glandorf auf. Foto: Axel Ebert up-down up-down

Am 30. Oktober ist Ultimo: Die Postfiliale an der Münsterstraße 24 in Glandorf schließt. Jürgen Künne hat den Vertrag mit dem Logistikriesen gekündigt. Die Deutsche Post sucht vor Ort nach einem neuen Betreiber an einem anderen Standort.