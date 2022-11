Mit dem Rettungshubschrauber wurde die verletzte junge Frau nach dem Unfall bei Glandorf in ein Krankenhaus gebracht. Foto: NWM-TV up-down up-down Kümmern im Autopilotenmodus Wie ich beim Unfall nahe Glandorf plötzlich zur Ersthelferin wurde Von Hannah Baumann | 26.11.2022, 06:16 Uhr | Update vor 31 Min.

Auf dem Glandorfer Damm in Lienen ist ein Auto am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen. Am Steuer saß eine junge Frau. Ich war zufällig als Ersthelferin dabei - und habe nicht alles richtig gemacht.