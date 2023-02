Der Rosenmontagsumzug in Glandorf wird unter neuer Führung stattfinden. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Ein Duo soll es richten Paul Harwerth hört auf: Wie es mit dem Glandorfer Karnevalsumzug weitergeht Von Anke Schneider | 03.02.2023, 06:47 Uhr

In GMHütte wurde der Karnevalsumzug abgesagt, in Osnabrück schwinden die mitlaufenden Gruppen. Keine guten Voraussetzungen für den Glandorfer Karnevalsumzug am Rosenmontag, zumal der langjährige Cheforganisator Paul Harwerth sich dieses Jahr wegen Zeitnot abgemeldet hat.