Gemütlichkeit ist garantiert Zehn Osterfeuer brennen am Ostersonntag in Glandorf Von Anke Schneider | 07.04.2022, 14:11 Uhr

„Die gute Nachricht ist, dass die Menschen in diesem Jahr wieder am Feuer stehen, ein Bierchen trinken und quatschen können“, sagt Jürgen Leimkühler von der Gemeinde Glandorf. Insgesamt zehn Feuer sind in Glandorf angemeldet worden, darunter auch einige größere.