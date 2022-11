In einem Urnenreihengrab unter Bodendeckern, wie hier in der Dodesheide, werden auf dem Heger Friedhof in Osnabrück Menschen beerdigt, deren Angehörige nicht zu ermitteln sind. Namensplaketten an der Säule in der Mitte erinnern an die Toten.

Foto: Oliver Pracht/OSB up-down up-down