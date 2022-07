Das junge Königspaar von Glandorf-Schwege: Eva Buchterkirche und Karsten Ahmann. FOTO: Daniel Klausing up-down up-down Schützenfest 2022 Neuer Schützenkönig in Glandorf-Schwege gekrönt Von Hauke Petersen | 20.07.2022, 13:52 Uhr

Karsten Ahmann ist neuer König von Schwege. Am Ende des Schützenfestes im südöstlichsten Zipfel des Osnabrücker Landes wurde der Thron an ihn, seine Königin Eva Buchterkirche und deren Hofstaat übergeben. So liefen die Feiertage der Grünröcke.