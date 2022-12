Das Unfallopfer Michelle K. in der Nähe der Unfallstelle Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Unfall bei Glandorf Warum seid ihr weitergefahren? Unfallopfer Michelle berichtet von ihrer Hilflosigkeit Von Hannah Baumann | 03.12.2022, 06:12 Uhr | Update vor 17 Min.

Am Donnerstagabend vergangener Woche ist auf dem Glandorfer Damm in Lienen ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die junge Fahrerin kam - trotz Hubschraubereinsatz - mit leichteren Verletzungen glimpflich davon. Doch was genau hat sich bei Michelle psychisch verändert?