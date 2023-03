In einer Kirchengemeinde im Landkreis Osnabrück hat offenbar ein Kirchenmitarbeitern mehreren Jugendlichen sexualisierte Gewalt angetan. Symbolfoto: dpa up-down up-down Bad Laer-Glandorf Kirche informiert: Missbrauchsfälle in evangelischer Gemeinde im Landkreis Osnabrück Von Stefanie Witte | 06.03.2023, 16:15 Uhr

Ein Kirchenmitarbeiter soll mehreren Jugendlichen gegenüber übergriffig gewesen sein. Die evangelische Kirche informierte nun über Fälle in der Gemeinde Bad Laer-Glandorf. Der Beschuldigte war demnach aber auch in weiteren Gemeinden in Landkreis Osnabrück beschäftigt.