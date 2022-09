Auch die Bad Iburger Familie Anne und Marcel Henin mit Amelie und Melina freute sich über die überraschende Mietsenkung. Barbara und Norbert Fentker (rechs) brachten die schriftliche Vertragsänderung persönlich vorbei. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Bild titelte: „Deutschlands nettester Vermieter“ Nach Mietsenkung: Glandorfer Vermieter erhielt mehr als 100 Whatsapp-Nachrichten Von Michael Schwager | 08.09.2022, 15:28 Uhr

Norbert Fentker aus Glandorf erließ am Dienstag seinen 22 Mietern je 120 Euro Miete im Monat. Am Mittwoch stand sein Telefon deshalb nicht mehr still. Wir haben noch einmal mit ihm gesprochen.