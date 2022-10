Seit 1996 stellt das weltweit agierende Unternehmen in Glandorf Produkte für die Dialyse-Therapie her. Jetzt soll für 20 Millionen Euro ein neues Hochregallager gebaut werden, für 30 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte, wie Vorstandsmitglied Wolfgang Feller bei der Vorstellung der Investitionsmaßnahme erklärte. Baubeginn soll im Mai beziehungsweise im August dieses Jahres sein. „Wir gehen davon aus, dass beide Projekte nahezu zeitgleich im ersten Quartal des Jahres 2013 fertig werden“, erklärte Standortleiter Stefan Freundel.

„Das ist ein ganz besonderer Tag für Glandorf“, sagte Bürgermeister Franz-Josef Strauch und betonte, dass dieses Bauvorhaben von allen politischen Gremien unterstützt werde. „Wenn der Standort gesichert ist, ist das etwas Besonderes für Glandorf“, so Strauch.

