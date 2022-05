Mit vereinten Kräften richtete die Ortsfeuerwehr den Maibaum am Schweger Schützenhaus auf. FOTO: Petra Ropers Maifeier mit Musik und Ehrung Trotz Wurm im Baum: Schweger Maikranz hängt Von Petra Ropers | 02.05.2022, 09:53 Uhr

Da war der Wurm drin: Nicht wie gewohnt am schmucken Holzständer, sondern an einem Metallbaum richtete Schwege seinen Maikranz auf. Der Holzwurm hatte am Original genagt.