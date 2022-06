Wird Magdalene Heuvelmann von den Glandorfern wiedergewählt oder zieht ein neuer Bürgermeister ins Rathaus ein? FOTO: Anke Schneider (Archivfoto) Am 12. Juni Liveticker: Bürgermeisterwahl 2022 in Glandorf Von Nadine Sieker | 03.06.2022, 07:27 Uhr

Am Sonntag, 12. Juni 2022, wählen die Glandorfer ihren Bürgermeister. Neben der amtierenden Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann gibt es zwei weitere Kandidaten. In unserem Liveticker halten wir Sie am Wahlabend auf dem Laufenden.