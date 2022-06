Sie kandidieren für das Bürgermeisteramt in Glandorf (von links) Martin Auf der Landwehr, Magdalene Heuvelmann und Torsten Dimek. FOTO: Buchholz, Ropers, Schwager Podiumsdiskussion vor Wahl in Glandorf Liveticker: Bürgermeisterkandidaten stellen sich den Fragen der Wähler Von Anke Schneider | 03.06.2022, 09:28 Uhr

Vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. Juni 2022, stellen sich die drei Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion am heutigen Abend unter anderem Wählerfragen. Was sie antworten und wie sie sich schlagen lesen Sie in unserem Liveticker.