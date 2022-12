Reparaturarbeiten an der Wasserleitung in Glandorf: Zwei Lecks mussten geflickt werden. Foto: Reinhold Hothnaier up-down up-down Nichts hält ewig Lecks in Glandorfer Trinkwasser-Hauptleitung - das war der Grund Von Michael Schwager | 13.12.2022, 16:59 Uhr

Die Glandorfer saßen am Wochenende auf dem Trockenen. Am Montag waren die Lecks in der Trinkwasserzuleitung wieder dicht. So sind sie entstanden.