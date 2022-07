Dieser Aufzug am Windrad in Glandorf funktionierte am Mittwoch nicht. FOTO: NWM-TV up-down up-down Glimpflicher Ausgang Mann steckt in Glandorf auf Windrad fest Von Niklas Golitschek | 27.07.2022, 15:21 Uhr | Update vor 25 Min.

Die Situation schien zunächst bedrohlich: Wegen eines Mannes in Notlage wurde am Mittwochmittag die Feuerwehr zum Windrad an den Liener Landweg in Glandorf gerufen und forderte Verstärkung aus Osnabrück an.