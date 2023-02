Samstag, 19.11 Uhr: die Elferratssitzung der Kolpingsfamilie geht los. Foto: Thorsten Gunther up-down up-down 50 Jahre Karneval im Ort 800 Narren feiern an zwei Tagen mit der Kolpingfamilie Glandorf Von Thorsten Gunther | 12.02.2023, 12:03 Uhr

Samstagabend, Tag zwei des Karnevalsereignisses schlechthin in Glandorf. Alle Plätze in der Turnhalle der Ludwig-Windhorst-Schule sind ausverkauft und es ist rappelvoll. 420 Narren, die meisten von ihnen bunt verkleidet, sind gekommen, um Karneval zu feiern. Zählt man die Gäste vom Vorabend dazu, lockt das Programm der Kolpingfamilie insgesamt 800 Menschen in die Veranstaltung.