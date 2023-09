Aufgrund von Sicherheitsvorschriften werden die Arbeiten auf dem 1,7 Kilometer langen Abschnitt unter Vollsperrung erfolgen, eine Umleitungsstrecke für den übergeordneten Verkehr wird ausgeschildert. Direkt betroffene Anlieger informiert der Bauträger per Handzettel. Die Grundstücke sind laut Landkreis durchgehend erreichbar. Mit Einschränkungen: Gegebenenfalls müssen die Autos tageweise abseits geparkt werden, teilt die Behörde mit.

Busverkehr zur Loburg

„Weil die Arbeiten bewusst in den Schulferien ausgeführt werden, sind keine besonderen Maßnahmen für den Schülerverkehr notwendig“, teilt der Kreis mit. In NRW sind die Herbstferien (2. bis 14. Oktober) zu dem Zeitpunkt aber bereits beendet, deshalb rollen die Schulbusse während Baumaßnahme zur Loburg in Richtung Ostbevern. Das Bauamt der Gemeinde Glandorf hat dies den Angaben zufolge im Blick und sucht nach einer Lösung.

Die Kosten für die Maßnahme werden vom Landkreis Osnabrück mit 230.000 Euro angegeben.