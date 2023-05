Freuen sich auf viele Besucher zum Maimarkt: (von links) Stefan Krause, Michael Biedendieck und Antje Kahle vom Gewerbeverein Glandorf. Foto: Petra Ropers up-down up-down Alte Autos, neues Konzept Jetzt doch wieder Maimarkt in Glandorf – aber etwas anders Von Petra Ropers | 11.05.2023, 11:03 Uhr

Am Muttertag lockt der Maimarkt wieder Besucher aus weitem Umkreis nach Glandorf – mit Old- und Youngtimer-Treffen und mit attraktiven Neuerungen. Nach dreijähriger Pause lädt am Sonntag, 14. Mai, der flächenmäßig größte Markt im gesamten Ortskern zum Bummel ein.