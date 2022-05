Ein Mädchen, das mit Familienmitgliedern aus der Ukraine geflüchtet ist, wartet in einem Bus auf die Weiterfahrt. 62 Menschen aus der Ukraine leben inzwischen in Glandorf. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Christoph Soeder Wohnraum geht aus Informationstreffen rund um ukrainische Flüchtlinge in Glandorf Von Anke Schneider | 04.05.2022, 08:08 Uhr

Zu einer Informationsveranstaltung am Freitag, 6. Mai, lädt die Gemeinde Glandorf alle Gastgeber, Flüchtlinge, Ehrenamtlichen und interessierten Bürger in die Ludwig-Windthorst-Schule ein. Hier will die Verwaltung ab 15 Uhr alle auftauchenden Fragen rund um die Unterbringung und Integration der Kriegsflüchtlinge beantworten.