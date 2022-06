Mit Lärmschutz auf den Ohren hätten in Schwege und Umgebung vielleicht einige Menschen ihre Ruhe gefunden. FOTO: dpa Ermahnung in der Pfingstnacht In Glandorf-Schwege ging die Post ab - bis die Polizei kam Von Michael Schwager | 07.06.2022, 15:45 Uhr

Mit dem ruhigen Landleben war es am Pfingstwochenende in Glandorf Schwege vorbei. Sogar aus Kattenvenne gingen Beschwerden ein. Was war passiert?