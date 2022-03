Der 34-Jährige stürzte zunächst in ein Auffangnetz. Bei dem Sturz erlitt er leichte bis schwere Verletzungen. (Symbolbild) FOTO: imago images/Simon Adomat Nach Unfall im Krankenhaus Hubschraubereinsatz in Glandorf: Dachdecker stürzt vom Dach Von Arlena Janning | 25.03.2022, 11:25 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr stürzte ein 34-jähriger Mann in Glandorf bei Dachdeckerarbeiten etwa drei Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz wurde er nach ersten Angaben der Polizei leicht bis schwer verletzt.