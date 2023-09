Old Amsterdam oder doch den jungen Gouda? Diese Frage wird bei dem einen oder anderen Besucher auf dem Hollandmarkt sicherlich aufkommen, wenn sich Glandorfs Ortskern zum achten Mal in einen holländischen Wochenmarkt verwandelt. Zwischen Osnabrücker Straße und Münsterstraße werden um die 40 Aussteller ihre Waren anbieten.

Süßwaren, Blumen, Textilien und Waffeln

„Besucher können sich auf holländische Topqualität freuen und das in unmittelbarer Nähe“, versichert Martin Auf der Landwehr vom Gewerbeverein Glandorf. Neben holländischen Süßwaren, Blumen und Textilien gibt es traditionell süße Poffertjes oder herzhafte Holland Frikandels mit oder ohne Soße. Und auch die Frage nach dem passenden Käse kann geklärt werden.

Egal ob ganzes Käserad oder nur ein kleines Stück: Worauf Besucher am Käsestand besonders achten sollten, erklärt Hauptorganisator Henk ter Hennepe. Noch vor dem Geschmackstest müsse der Käse auf den ersten Blick frisch aussehen. Das erkenne man an einem schönen Glanz auf der Oberfläche. „Und dann auf jeden Fall probieren“, sagt der Profi. Nur so könne man erfahren, welcher einem besonders gut schmeckt.

Ob soviel holländischer Käse nach Glandorf gekarrt wird? Man wird sehen. Foto: dpa/Michael Probst

Käse erst zum Schluss

Auch wenn das vorhergesagte spätsommerliche Wetter für das Marktgeschehen am Sonntag nicht besser sein könnte, gib es für den Käse-Kauf einen Tipp. Der Profi rät, frische Waren und damit auch den Käse erst am Ende des Marktbesuchs zu kaufen, damit er möglichst frisch und kühl bleibt. Zuhause dann in eine Frischedose verpacken und sofort in den Kühlschrank stellen. Dort sollte er sich dann ein paar Wochen halten, meint ter Hennepe. Wenn er nicht vorher verputzt wird. Übrigens, ter Hennepe selbst bietet an seinem Stand 150 verschiedene Sorten Süßwaren und Lakritz an.

Verkaufsoffener Sonntag in Glandorf

Neben dem Marktgeschehen haben auch die ortsansässigen Geschäfte am Sonntag geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, rund um den Thieplatz shoppen zu gehen. Die Marktstände sind bereits ab 11 Uhr geöffnet. Der Gewerbeverein freue sich auf „die gute Tradition, wie jedes Jahr“, sagt Auf der Landwehr.