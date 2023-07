Kim Rittinghaus erläuterte in der Aula der Oberschule das pädagogische Konzept der neuen Kita in Glandorf. Foto: Axel Ebert up-down up-down Betreuung für 33 Kinder Heilpädagogische Hilfe Osnabrück eröffnet Kita in Glandorf Von Axel Ebert | 04.07.2023, 08:48 Uhr

Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück (HHO) eröffnet am 1. Oktober in Glandorf eine Kindertagesstätte. An der Johannisstraße werden dann bis zu 33 Kinder in zwei Altersgruppen beaufsichtigt. Was jetzt schon zum Konzept bekannt ist.