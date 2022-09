Grundsteinlegung in Glandorf-Schwege: (von links) Frank Scheckelhoff, Karl-Heinz Bechtrup, Magdalene Heuvelmann, Jürgen Speckmann, Frank Andiel und Christoph Laumann. Foto: Gemeinde Glandorf/Anja Pille up-down up-down Grundstein ist gelegt Neues Feuerwehrgerätehaus in Glandorf-Schwege wächst Von Anke Schneider | 20.09.2022, 09:00 Uhr

Mehr als zwei Jahre ist es nun her, dass die Gemeinde Glandorf in die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Schwege einstieg. Rund 1,5 Millionen Euro wird der Bau in etwa kosten. Nun wurde der Grundstein gelegt.