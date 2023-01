Schnelle Datenleitung in Glandorf auch dort, wo der Breitbandausbau kostenintensiv ist. Symbolfoto: Axel Ebert up-down up-down Schnelles Netz ja, aber nicht für alle Glasfaser in Glandorf: Darum haben einige Ortsteile das nachsehen Von Axel Ebert | 10.01.2023, 15:17 Uhr

Es ist fast inflationär, wie oft seit Ende 2021 in Glandorf die Sektkorken knallen: Das Zauberwort Glasfaser sorgt für Feierlaune. Allerdings nicht sämtliche 6800 Bürger baden in Schaumwein, wenn sie an eine superschnelle Internetverbindung denken. Einige werden sich vermutlich über Jahre mit Selters begnügen.