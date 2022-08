Der Glandorfer KLJB-Vorstand zeigt, was am Wochenende Sache ist. FOTO: Axel Ebert up-down up-down Zwei Tage zum Feiern Glandorfs Landjugend zieht mit Party von der Scheune ins Zelt Von Axel Ebert | 24.08.2022, 14:48 Uhr

Um am Wochenende das Epizentrum der guten Laune anzusteuern, sollte das Navi mit dem Laudieker Weg 11 in Glandorf gefüttert werden. Am 26. und 27. August lässt es die Landjugend (KLJB) dort richtig krachen.