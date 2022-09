„Mietsenkung“ ist auf dem Brief zu lesen, den Jarla Schlöter zeigt. Vermieter Norbert Fentker (2.v.r.) und Ehefrau Barabara (r.) haben ihn Lars (mit Hilla auf dem Arm) und Carina Schlöter überreicht. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down 120 Euro weniger Wegen steigender Energiekosten: Glandorfer Unternehmer senkt Miete für 22 Mieter Von Michael Schwager | 07.09.2022, 07:14 Uhr

Familie Schlöter in Bad Iburg erwartet explodierende Strom- und Gaskosten. Und jetzt kündigte auch noch Vermieter Norbert Fentker eine „Überraschung“ an. Die hatte es in sich: Um seine 22 Mieter in der Region Osnabrück zu entlasten, senkt er vorübergehend die Miete.