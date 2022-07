Gut gemacht! Glandorfs Alex Papenbrock feiert Torjäger Thomas Raske (l.). FOTO: Gert Westdörp up-down up-down Glandorfer Blitzstart Frühe Tore beim 9:1 gegen Dissen – Vier Doppelpacks Von Malte Schlaack | 28.10.2012, 18:43 Uhr

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben lautet ein altes Sprichwort. Wer zu spät zum Spiel des SC Glandorf gegen die TSG Dissen kam, den bestraften die Gastgeber. So oder so ähnlich kann man beschreiben, was Glandorf in den ersten 20 Minuten mit völlig indisponierten Dissenern tat. 5:0 stand es zu diesem Zeitpunkt, nach 90 Minuten hieß es 9:1 für die Blitzstarter vom SCG.