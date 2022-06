Default Bild FOTO: Archiv Glandorf UWG: „21 gute Gründe für Glandorf“ Von PM. | 12.07.2011, 14:53 Uhr

Unter dem Motto „gemeinsam Glandorf gestalten“ treten 21 UWG-Kandidaten zur Kommunalwahl am 11. September in Glandorf an. Das starke Mitgliederwachstum mache deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger unabhängig von landes- und bundespolitischen Auseinandersetzungen konstruktiv am kommunalpolitischen Geschehen mitwirken möchten. 21 motivierte Glandorfer quer durch alle Berufsgruppen und Altersklassen kandidieren für den Glandorfer Gemeinderat: Ralf Wiebusch (2. Vorsitzender), Sebastian Gottlöber (Ratsherr), Andrea Puke, Jürgen Lückener (Schriftführer), Mathias Trentmann, Reinhold Hothnaier, Lennart Biedendieck, Ralph Menningen, Margret Pues (1. Vorsitzende), Sven Harwerth, Daniel Beckmann, Wera Gambardella, Marcus Wierling, Markus Hülsmann, Andrea Puls, Burkhard Beckmann, Christa Erpenbeck, Dr. Norbert Hübner, Andrea Averesch, Ralf Beerman und Leo Witsken (Ratsherr).