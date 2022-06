Podiumsdiskussion der Bürgermeister-Kandidaten (von links): Torsten Dimek, Magdalene Heuvelmann (Bürgermeisterin) und Martin Auf der Landwehr FOTO: Swaantje Hehmann Bürger fragen nach Lösungen Glandorfer Bürgermeisterkandidaten auf dem heißen Stuhl Von Anke Schneider | 04.06.2022, 14:15 Uhr

Die drei Bürgermeisterkandidaten waren sich bei der Podiumsdiskussion auf dem Schulhof der Ludwig-Windthorst-Schule in vielen Punkten einig, was die Aufgaben der Gemeindeverwaltung in der nächsten Wahlperiode angehen. Und doch ist die bevorstehende Wahl alles andere als gewöhnlich.