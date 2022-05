Mit der Windmühle verbindet Torsten Dimek schöne Erinnerungen an seine erste Glandorfer Zeit. Hier besiegelte er für einige Brautpaare den Bund fürs Leben. FOTO: Andre Havergo Bürgermeisterwahl in Glandorf Torsten Dimek: Gutes Näschen für die richtige Gelegenheit Von Michael Schwager | 31.05.2022, 06:13 Uhr

Drei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni in Glandorf an. Was nicht über ihn in Wahlkampfbroschüren und auf Websites steht, haben wir diesmal Torsten Dimek gefragt.