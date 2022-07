Einige Bürger in Glandorf müssen noch etwas warten, bis die gelben Säcke abgeholt werden. FOTO: Gerd Schade (Symbolfoto) up-down up-down Awigo erklärt den Grund Gelbe Säcke in Glandorf nicht abgeholt - das ist der Nachholtermin Von Thomas Wübker | 28.07.2022, 13:52 Uhr

Einige Einwohner in Glandorf haben am Mittwoch festgestellt, dass die gelben Säcke nicht abgeholt worden sind. Die Awigo hat nun bekannt gegeben, was der Grund war und wann der Nachholtermin ist.