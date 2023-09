Mit Aushängen und Postkarten macht die Traditionsbäckerei mit Hauptsitz in Schwege frühzeitig darauf aufmerksam, dass die Geschäfte ab 1. Oktober sonntags geschlossen bleiben. Leicht gefallen sei ihnen die Entscheidung nicht, sagt Geschäftsführerin Michaela Wolke: „Aber wir leiden unter Personalmangel auf breiter Front. Unsere Mitarbeiter vollbringen ohnehin schon Höchstleistungen.“ Gleichzeitig seien die Kosten – nicht nur, aber vor allem für Energie – immens gestiegen.

Mit Aushängen und Postkarten informierte die Bäckerei ihre Kunden. Foto: Sebastian Stricker Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Angesichts dieser Entwicklungen muss überall und so auch bei der Bäckerei Wolke neu gerechnet werden. Die Schließung an den Sonntagen gilt ab Oktober für alle Filialen, das heißt für das Hauptgeschäft in Schwege, für Glandorf, Bad Laer, Ostbevern und Ostbevern-Brock, Warendorf, Kattenvenne, Ladbergen und Telgte. Denn die Backstube müsste selbst dann laufen, wenn nur eine der Filialen öffnen würde. Und der Personalmangel ist dort ebenso zu spüren wie hinter den Verkaufstresen.

Fachpersonal und Nachwuchs fehlen

Es fehlt an Fachpersonal wie auch an Nachwuchs. Auszubildende sind im Bäcker- und Konditoren-Handwerk ohnehin nicht leicht zu finden. Für die Bäckerei Wolke erschwert die fehlende Anbindung Schweges an den öffentlichen Personennahverkehr zusätzlich die Suche nach Azubis. Eine rechtliche Kuriosität trägt dazu nicht unwesentlich bei: Zwar gibt es Sonderregelungen, die es erlauben, mit dem „Führerschein mit 17“ zur Ausbildungsstätte auch ohne erwachsene Begleitung zu fahren, für den Weg von Glandorf nach Schwege gilt das aber nicht. Der sei zu kurz, um unter diese Ausnahmeregelung zu fallen, erfuhr Michaela Wolke auf wiederholte Nachfrage.

Duftende Brötchen gehören zu einem gemütlichen Sonntagsfrühstück einfach dazu. Foto: Bäckerei Wolke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ihren Kunden will die Bäckerei Wolke trotz all dieser Faktoren die gewohnte Qualität und Vielfalt ihrer Backwaren bieten. Deshalb ist sonntags ab Oktober nicht mehr geöffnet. Auf die Brötchen zum Frühstück brauchen die Kunden aber dennoch nicht zu verzichten. Denn die gibt es dann freitags und samstags halbgebacken in allen Filialen. Zu Hause fertigbacken – und schon kommen die Wolke-Brötchen ofenfrisch auf den Tisch.

Kunden reagieren verständnisvoll

Die Reaktionen der Kunden seien überwiegend verständnisvoll, stellte Michaela Wolke bereits fest. Viele kündigten schon an, samstags einfach ein paar Brötchen mehr mitzunehmen. Übrigens gibt es vereinzelte Ausnahmen zur „sonntags-geschlossen-Regel“. Eine von ihnen: der Kürbismarkt im Oktober. Dann ist in Glandorf die Filiale der Bäckerei Wolke natürlich parallel zu den übrigen Geschäften geöffnet.