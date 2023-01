Die Live-Band „Legends of Rock“ coverte mit hohem Niveau Rockklassiker. Foto: Elvira Parton up-down up-down Fete für Jung und Alt Gute Stimmung bei Glandorfer Scheunenparty 01.09.2013, 18:47 Uhr

svm Glandorf. Die harte Arbeit der Landjugendmitglieder in Glandorf hat sich gelohnt. Seit Dienstag hatten sie den Hof Niermann-Borgmeyer an der Laudieker Straße für die Scheunenparty hergerichtet, die dort am Samstag nun schon zum 34.Mal stattfand. Etwa 1600 Gäste kamen, um bei Live-Rock oder Partyhits vom DJ zu feiern.