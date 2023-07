Baggern und schweißen: In Glandorf-Sudendorf wird eine fünf Kilometer lange Fernwärmeleitung verlegt. Foto: Detlef Heese up-down up-down Energiewende auf dem Land Fernwärme in Glandorf: Bernd Schräder legt fünf Kilometer Leitungen für seine Nachbarn Von Dr. Stefanie Adomeit | 13.07.2023, 07:16 Uhr

Knapp sieben Prozent der Deutschen können ihr Zuhause bisher mit Fernwärme heizen, die meisten wohnen in Städten. In Glandorf wird sich die Quote demnächst erhöhen. Bernd Schräder baut hier ein Fernwärmenetz auf: privat und auf eigene Rechnung.